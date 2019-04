Maite Kelly (39) liebt ihre Fans! Und ihre Fans lieben sie. Nicht umsonst gilt das ehemalige Kelly Family-Mitglied in Schlagerkreisen längst als ernst zu nehmende Konkurrentin von Schlagerkönigin Helene Fischer (34). Einen Beweis dafür lieferte Maite jüngst bei einem Auftritt in Oberhausen: Die Sängerin begeisterte das Publikum nicht nur mit ihrer Stimmgewalt, sondern überzeugte auch mit einer opulenten Bühnenshow. Nun verriet Maite, wie weit die Liebe zu ihren Fans wirklich geht – und bediente sich dabei eines nicht ganz jugendfreien Vokabulars!

Nach ihrem Konzert in der Oberhausener König-Pilsener-Arena veröffentlichte die 39-Jährige auf Instagram ein Video von ihrem Auftritt, in dem die Fans während der Performance begeistert einen Song mitträllern. "Das war der beste One-Night-Stand der Welt", beschrieb Maite in der Bildunterschrift den Moment und verlieh so ihrer Begeisterung über das enthusiastische Publikum Ausdruck. Zusätzlich versah die Sängerin ihr Posting mit diversen Hashtags, darunter #derlängsteonenightstandderwelt oder #liebelohntsich.

Der "Liebesbeweis" ihres Idols dürfte den Fans sicher gehörig geschmeichelt haben. Vor Kurzem hatte Maite gegenüber t-online.de verraten: "Ich habe ein Herz, auf das ich höre. Das ist wählerisch und streng mit mir."

