Lebenszeichen von Maite Kellys verschwundener Schwester

Maite Kellys (45) ältere Schwester Caroline hat sich schon vor Jahrzehnten aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bereits 1982 verabschiedete sich das älteste Kind der berühmten Kelly Family aus dem Rampenlicht, während die Band zu weltweiten Erfolgen aufstieg. Laut Die Aktuelle lebt die 65-Jährige heute im US-Bundesstaat Massachusetts. Nach vielen Jahren des Schweigens gibt es nun neue Details: Caroline ist Rentnerin, lebt mit zwei Katzen zusammen und engagiert sich regelmäßig in ihrer Kirchengemeinde.

In ihrer Vergangenheit arbeitete Caroline als Krankenschwester, doch nach ihrem Rückzug aus der Band mied sie große Auftritte und die Öffentlichkeit. Ihr privates Leben hält sie weitgehend unter Verschluss. Wie dennoch bekannt wurde, lebt sie inzwischen getrennt von ihrem Ehemann. Öffentliche Fotos oder Interviews sucht man bei der Kelly-Schwester vergeblich. Lediglich ein gemeinsames Bild mit ihrer Schwester Patricia Kelly (55) sorgte in der Vergangenheit für Aufsehen und war eine der wenigen Gelegenheiten, Caroline überhaupt zu Gesicht zu bekommen.

Die Kelly Family, die in den 1990er-Jahren durch Hits wie "An Angel" und "I Can't Help Myself" Weltruhm erlangte, bestand aus insgesamt 13 Geschwistern. Während Carolines Schwester Maite als Sängerin erfolgreich im deutschen Schlagergeschäft Fuß gefasst hat, zieht Caroline es vor, ein stilles Leben zu führen. Trotz der unterschiedlichen Lebenswege teilen die Schwestern einige Gemeinsamkeiten, darunter ihre Familienorientierung und ihr Glaube.

Getty Images Maite Kelly, Sängerin

Getty Images Die Kelly Family bei der ECHO-Verleihung 2018 in Berlin

