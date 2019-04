Mehrere Schüsse setzten dem Leben von Rapper Nipsey Hussle (✝33) am 31. März 2019 ein Ende. Er starb auf offener Straße vor seinem Modeladen in Los Angeles. Sein mutmaßlicher Mörder wurde inzwischen gefasst. Die Polizei geht von einem persönlichen Motiv aus, Bandenkriminalität soll keine Rolle spielen. Nun aber ist bekannt geworden, dass sich Nipsey offenbar schon vor seinem Tod stark bedroht gefühlt hatte – und sein Umfeld verzweifelt versuchte, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Wie TMZ berichtet, habe bereits ein Videodreh wenige Tage vor Nipseys Ermordung unter extremen Sicherheitsvorkehrungen stattgefunden. Vor allem bei den Aufnahmen in einem Parkhaus, so eine nicht namentlich genannte Quelle, habe es strenge Kontrollen gegeben. Das Produktionsteam hätte versucht, das Parkhaus komplett abzuschotten, um nur berechtigten Personen Zutritt zu gewähren. Allerdings seien ausschließlich die oberen beiden Etagen angemietet gewesen, womit das Erdgeschoss zugänglich blieb.

Dem Informanten zufolge wurde der Dreh zu "Higher" von zehn bewaffneten Polizisten begleitet, um die Sicherheit des Rappers zu garantieren. Die genauen Gründe seien nicht genannt worden. Die Angst davor, jemand könne sich auf das Gelände schleichen, um Nipsey zu ermorden, sei jedoch greifbar gewesen. An diesem Tag, so die Quelle, habe der Schutz auch funktioniert und es gab keine Probleme. Drei Tage später, am 31. März, veröffentlichte Nipsey auf Twitter noch den kryptischen Satz: "Starke Feinde zu haben ist ein Segen". Stunden später war er tot.

Getty Images Nipsey Hussle

Anzeige

Getty Images Nipsey Hussle im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Nipsey Hussle im September 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de