War der Betrugsskandal für Jordyn Woods (21) im Grunde genommen ein Segen? Vor wenigen Wochen hatte die Nachricht, dass Tristan Thompson (28) Khloe Kardashian (34) ausgerechnet mit der besten Freundin seiner Schwägerin in spe Kylie Jenner (21) betrogen hatte, für viel Entsetzen gesorgt. Vor allem das Leben von Jordyn änderte sich nach dem Vorfall von Grund auf – allerdings nicht unbedingt nur zum Negativen, wie es nun aussieht!

Wie ein Insider Hollywood Life berichtete, könne sich die 21-Jährige rückblickend gar nicht über den Verlauf der Dinge beschweren! "Jordyn ist endlich wieder glücklich und das Ende ihrer Freundschaft mit Kylie war das Beste, was ihr passiert ist. [...] Ihr ist es endlich möglich, ihre Flügel auszubreiten und als Individuum zu wachsen." So könne es in ihrem Leben aktuell gar nicht besser laufen – in privater Hinsicht würde sie nun endlich wissen, wer ihre wahren Freunde sind und auch in Rahmen ihrer Karriere gehe es sogar sehr steil bergauf!

Obwohl Jordyn viele Deals gekündigt worden waren, unter anderem ihr Vertrag mit Khloes Label "Good American", habe sie nun mehr Möglichkeiten als je zuvor. "Sie kriegt eine Menge Angebote. [...] Jordyn arbeitet extrem hart daran, sich einen Namen in der Branche zu machen. Sie idealisierte Kylie und will jetzt selbst eine milliardenschwere Geschäftsfrau werden", verriet der Kontakt.

Getty Images Jordyn Woods, Geschäftsfrau

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods und Kylie Jenner

Getty Images Jordyn Woods, TV-Star

