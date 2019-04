Sie heizte die Tanzfläche ein – und tanzte sich in das Herz des Oberkritikers! Ella Endlich (34) lieferte seit der großen Let's Dance-Kennenlernshow eine astreine Performance nach der anderen ab. Ihr gemeinsamer Contemporary mit Tanzprofi Valentin Lusin (32) hatte ihr letzte Woche bereits 29 Punkte eingebracht – je zehn Punkte von Motsi Mabuse (37) und Jorge Gonzalez (51). Diese Woche konnte die Blondine aber sogar den knallharten Juror knacken!

Ein Mann, eine Frau, ein knappes Outfit und eine heiße Salsa – die wenigen Sekunden auf dem berühmten TV-Parkett gab Ella alles, was sie zu bieten hatte. Hier ein Hüftschwung, da ein Lächeln und dazu noch jede Menge Sexappeal! Belohnt wurde das flotte Szenario zwar mit einem Punkt weniger als letzter Woche, dafür zückte Llambi für die insgesamt 28 Punkte höchstpersönlich seine Zehnerkarte! "Da brauchen wir eigentlich gar nicht viel sagen, ihr beide braucht keinen Schnickschnack wie Hebefiguren, denn ihr tanzt. Ihr braucht euch gegenseitig, die Charakteristik des Salsas ist da. Das war die authentischste Salsa-Nummer, die ich hier in all den Jahren gesehen habe", kam Joachim kaum noch aus dem Schwärmen heraus.

Bei Motsi und Jorge hatte es "nur" für jeweils neun Punkte gereicht. Während die frischgebackene Mama trotzdem rein gar nichts zu kritisieren hatte, fiel ihrem Pultnachbarn allerdings auf: "Du hast schön gelacht, das Heiße, was ich von einer Salsa brauche, hast du mir gegeben, aber du kannst du noch mehr" – Jorge wünschte sich, dass Ella das nächste Mal noch mehr brennt!

