Eine weitere unangenehme Überraschung für Taylor Swift (29)! Die "Bad Blood"-Interpretin scheint bei der Wahl ihres Wohnsitzes in Rhode Island kein glückliches Händchen gehabt zu haben. Bereits in der Vergangenheit musste sich die Blondine immer wieder mit ungebetenen Gästen herumschlagen. Nun bekam die Sängerin einmal mehr unverhofften Besuch: Ein Autofahrer ist nach einer Verfolgungsjagd offenbar in das Eingangstor von Taylors Anwesen gebrettert!

Gegenüber dem US-amerikanischen Nachrichtenportal TMZ bestätigte die Polizei den jüngsten unliebsamen Vorfall auf dem Grundstück der Musikerin. Demnach soll ein Sprecher bestätigt haben, dass vor wenigen Tagen ein jugendlicher Raser nach einer Verfolgungsjagd mit den Ordnungshütern die Kontrolle über seinen Wagen verloren habe – seine Fahrt endete schließlich im Tor zum Anwesen des Popstars. Die 29-Jährige selbst sei zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht zu Hause gewesen, wie das Online-Magazin den Polizeisprecher weiter zitiert.

Wie Taylor bei ihrer Rückkehr auf den Vorfall reagiert hat? Sie nahm das Ganze offenbar ziemlich gelassen. Auf Instagram kommentierte die Sängerin ein Fan-Posting zu dem unglücklichen Vorfall mit den Worten: "Nichts Gutes startet in einem Fluchtwagen!"

