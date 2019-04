Taylor Swift (29) kann endlich aufatmen! In der Vergangenheit ist die Sängerin immer wieder Opfer von Stalkern geworden – darunter auch Roger Alvarado. Er war bereits dreimal in die New Yorker Wohnung der 29-jährigen Songwriterin eingebrochen. Zuletzt am 7. März, wo er mit einem Betonklotz eine Glastür eingeschlagen hatte, um sich Zutritt zu verschaffen. In einem Gerichtsverfahren bekennt sich der Stalker jetzt schuldig – ihm drohen zwei bis vier Jahre Knast!

Wie die Daily Mail berichtet, soll die Verurteilung am 15. April erfolgen. Für den 22-Jährigen kommt neben dem Tatbestand des Einbruchs hinzu, dass er bereits wegen Stalkings verurteilt worden war. Im April 2018 wurde er verhaftet, nachdem er in Taylors Wohnung eingedrungen war, ihre Dusche benutzte und auf ihrem Bett ein Nickerchen machte. Als er in der Verhandlung gefragt wurde, ob er es noch einmal tun würde, sagte er: "Wahrscheinlich mit mehr Gewalt, aber nicht gegen sie. Ich will sie nicht verletzen. Ich wollte nur mit ihr sprechen, mit ihr reden. Sie scheint nett und cool zu sein."

Bei der Anhörung warnte die vorsitzende Richterin den Stalker, dass seine einstweilige Verfügung gegenüber Taylor auch gilt, während er eingesperrt ist. Auf den Gedanken, Taylor ganz normal bei einem Konzert zu treffen, sei Roger übrigens nicht gekommen, wie er im Interview mit Page Six offenbarte.

