Zurzeit geht es bei Ex-One Direction-Sänger Zayn Malik (26) in der Liebe hin und her. Ist er nun noch mit Gigi Hadid (23) zusammen oder nicht? Eine offizielle Stellungnahme zu den Trennungsgerüchten gibt es bisher nicht – die Fans des 26-Jährigen spekulieren wild in alle Richtungen. Jetzt hat Zayn auf Social Media einige Zeilen gepostet, die seine Follower in Aufregung versetzen. Was ist nur los mit ihm?

Am Mittwoch veröffentlichte der Sänger drei Tweets: "Wie wäre es, wenn ihr euch alle mit eurem Bulls**t selber f***t?" Und setzte nach: "Das ist nicht der Ort für Gefühle", und schließt ab mit: "Und du bist nicht die Person, die du behauptest zu sein." Ein Fan macht sich Sorgen und antwortet auf einen Post: "Zayn, ich hoffe du bist okay!". Ein anderer wird drastischer: "Markiere jemanden, zeig die Screenshots, zeig mir die Person, die dich schlecht behandelt." Einige spekulieren, die Nachrichten seien an Gigi gerichtet, andere hoffen, es handele sich um neue Lyrics: "Wir wären sehr froh, wenn das ein Songtext ist, aber wenn dich etwas beschäftigt, hoffen wir, dass sich das bald klärt."

Mitte Dezember veröffentlichte der 26-Jährige sein aktuelles Album "Icarus Falls". Es ist Zayns zweites Album, den Erfolg seines Solo-Debüts "Mind of Mine", wofür er in Großbritannien und den USA jeweils eine Goldene Schallplatten bekam, konnte er damit nicht wiederholen.

Pascal Le Segretain/Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid

ActionPress / SIPA PRESS Zayn Malik bei der Pre-Grammy-Gala im Februar 2016

ActionPress / enewsimage Zayn Malik in New York

