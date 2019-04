Am Donnerstagabend schockierte Hilaria Baldwin (35) ihre Fans mit einem traurigen Geständnis: Auf ihrem Social Media-Account verkündete die Frau von Schauspieler Alec Baldwin (61), sie erwarte ihr fünftes Kind – doch im gleichen Posting erklärte sie auch, sie werde wahrscheinlich eine Fehlgeburt erleiden. Während sie von vielen Mitgliedern ihrer Community Trost und Zuspruch bekam, meldeten sich auch einige Hater, die das Posting kritisierten. Das Gemotze ihrer Follower ist für Hilaria aber unverständlich!

"Der Embryo hat einen Herzschlag, aber er ist nicht sehr stark", hatte Hilaria am 4. April zu einem Instagram-Bild mit angedeutetem Babybauch geschrieben und erklärt, sie wolle ihren Fans nichts verheimlichen. Doch die Ehrlichkeit der 35-Jährigen kam nicht bei allen gut an: "Nichts ist mehr privat... guter Gott, du nervst!", beschwerte sich ein Abonnent über die vierfache Mutter. Die Spanierin ließ sich das Gemecker aber nicht gefallen und antwortete: "Warum bist du auf meinem Profil? Du solltest dir mal die Kommentare durchlesen, von Menschen, die das Gleiche erlebt haben. Dann wächst vielleicht mal dein Herz und du entwickelst Mitgefühl!"

Die Schauspielerin will sich Kommentare wie diesen nicht gefallen lassen – schließlich verfolgt sie mit ihrer emotionalen Offenbarung einen bestimmten Zweck: "Ich möchte mich dafür engagieren, dass das Thema Fehlgeburt kein Tabu mehr ist und zur Entstigmatisierung beitragen!" Wie findet ihr Hilarias Botschaft an ihre Fans? Stimmt in der Umfrage unten ab.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im April 2019

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren vier Kindern

Theo Wargo/Getty Images Alec und Hilaria Baldwin beim 25. Jubiläum von Elton Johns AIDS Stiftung

