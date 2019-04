Er rappelt sich langsam wieder auf! Vor Kurzem hatte Louis Tomlinson (27) einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Die 18-jährigen Schwester des einstige One Direction-Sängers verstarb ganz plötzlich aufgrund eines Herzinfarkts. Um diesen bedauerlichen Vorfall zu verarbeiten, zog sich der 27-Jährige anschließend komplett aus dem Rampenlicht zurück. Knapp sieben Wochen nach Félicité Tomlinsons (✝18) Ableben soll Louis' Auszeit zu einem Ende kommen!

Seine Rückkehr auf die Bühne verkündete der Musiker zwar nicht selbst – allerdings erklärte Free Radio Breakfast-Moderator während seiner Sendung: "Wir sind sehr dankbar, dass Louis Tomlinson uns bei Free Radio Hits Live unterstützen wird. [...] Sein Name ist der letzte, der zum Line-up ergänzt wurde." Bei Louis' erstem Auftritt zurück auf der großen Bühne handelt es sich um eine Live-Veranstaltung in Birmingham, die am 4. Mai stattfinden wird.

Neben der One Direction-Bekanntheit werden auch Stars wie Ellie Goulding (32), Zara Larsson (21) und The Vamps auftreten. Zuvor hatte das Ex-Band-Mitglied seine Performance beim Comic Relief abgesagt.

Instagram / felicitegrace Félicité Tomlinson und ihr Bruder Louis Tomlinson

Getty Images Louis Tomlinson im Januar 2018 in London

Anthony Devlin / Getty Images Louis Tomlinson, Ex-"One Direction"-Sänger

