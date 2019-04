Ab in die Tanzschuhe und los geht's! Heute Abend geht Let's Dance tatsächlich schon in die dritte Runde. Nachdem sich in der vergangenen Woche Özcan Cosar (37) von seinen Kollegen verabschieden musste, kämpfen jetzt noch insgesamt zwölf Promis um den Titel "Dancing Star 2019". Letzten Freitag tanzte Sängerin Ella Endlich (34) mit 29 Punkten allen davon – hat sie sich mit ihrer Performance womöglich auch zum Publikumsliebling gemausert?

Zwar war die Jury von der Leistung der ehemaligen DSDS-Jurorin komplett geplättet, bei den Promiflash-Lesern kam sie bislang allerdings eher mittelmäßig an. Ob sich das nun geändert hat? Im Gegensatz dazu hatten sich Benjamin Piwko (38) und Evelyn Burdecki (30) in den ersten Shows in die Herzen der Zuschauer getanzt – und das, obwohl vor allem die Dschungelkönigin mit ihrer Leistung noch nicht so recht überzeugen konnte. Überraschend gut kommt auch Oliver Pocher (41) bis jetzt beim Publikum an: Auch er ist nicht der talentierteste Tänzer – doch offenbar macht er das mit seiner humorvollen Art wieder wett.

Apropos talentierte Tänzer – Pascal Hens (39) war der Überraschungskandidat der letzten Folge. Mit seiner Parkett-Partnerin Ekaterina Leonova (31) lieferte er eine echte Glanzleistung ab und durfte sich über sage und schreibe 23 Punkte freuen. Hat der Handballer womöglich sogar Chancen auf den Sieg? Stimmt jetzt für euren Show-Liebling ab!

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin

Getty Images Daniel Hartwich, Oliver Pocher und Christina Luft

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei "Let's Dance"

