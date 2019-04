Bei diesem Thema platzt Niklas Schröder (30) endgültig die Hutschnur! Anfang Dezember hatte der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat die Liebes-Bombe platzen lassen: Er hielt um die Hand seiner Freundin Jessica Neufeld (24) an – und das nach sieben Monaten Beziehung. Während sich zahlreiche Fans für das Paar gefreut hatten, ließen natürlich auch die ersten Kritiker nicht lange auf sich warten. Auch heute noch bekommen die Verliebten immer wieder Nachrichten von Hatern, die nicht verstehen können, warum es die Turteltauben so eilig haben. Ein Thema, das Nik mächtig auf die Palme bringt.

Auf seinem Instagram-Profil lässt er seinem Ärger jetzt Luft. "Jeder Mensch träumt davon, glücklich zu sein, sein Traumpartner zu finden, sich eine Zukunft aufzubauen und eine Familie zu gründen. Diese Person habe in Jessi gefunden", hält der Bräutigam im spe fest. Die Zeit, in der sich die beiden kennengelernt haben, sei sehr intensiv gewesen und sie hätten sich im Vorfeld genügend Zeit gelassen: "Ab dem Tag, als wir ein Paar wurden, haben wir uns fast jeden Tag gesehen, waren im Urlaub, zusammen auf Events, haben einfach alles zusammen gemacht! Ich würde behaupten, dass wenige Menschen so viel Zeit mit ihrem Partner verbringen wie wir." Die Dauer einer Beziehung vor einer Hochzeit spiele keine Rolle, eine Liebe könne ein Leben lang halten, auch wenn man sich nur einen Monat kennt.

"Wir lieben uns und freuen uns auf unsere Hochzeit im September", beendet der Ex-Kuppelshow-Kandidat, der sich für solche Hater-Äußerungen zutiefst schämt, seinen Post. Schon im Promiflash-Interview vor einigen Wochen hatte Niklas bereits deutlich gemacht, was er von dieser ständigen Kritik hält: "Es ist nie zu früh und nie zu spät. Es gibt kein Richtig und Falsch, wann man sich verlobt. Ich liebe Jessi und ich bin mir sicher, dass wir eine Familie gründen werden."

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und Niklas Schröder

Getty Images Jessica Neufeld und Niklas Schröder

Getty Images Niklas Schröder, Reality-Star

