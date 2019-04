Empire-Schauspieler Jussie Smollett (36) steckt in neuen Schwierigkeiten! Zuerst hatte es den Anschein, der afroamerikanische und offen homosexuelle Schauspieler sei einem Hassverbrechen zum Opfer gefallen. Dann kam heraus, dass der Star den Vorfall vermutlich selbst inszeniert hatte, um sich ins Rampenlicht zu rücken. Jetzt hat die Stadt Chicago einen Zivilprozess gegen den 36-Jährigen angestrengt, denn Jussie weigert sich, die Kosten der Untersuchung seines Falles in Höhe von 130.000 US-Dollar zu tragen!

Alles begann damit, dass der TV-Star behauptete, zwei maskierte Männer hätten ihn rassistisch und homophob beschimpft, verprügelt und ihm ein Seil um den Hals gelegt. Der Fall schlug hohe Wellen in den USA. Aber alles wohl nur Fake, wie sich herausstellte. Dafür allerdings wird Jussie vermutlich nicht verurteilt werden: Wie Fox News berichtet, wurden am Dienstag alle 16 Anklagepunkte, unter anderem wegen Falschaussage, fallen gelassen. Der Bürgermeister und der Polizeichef von Chicago waren überrascht und sehr wütend über diese Entscheidung. Nun will die Stadt Chicago wenigstens das für die Untersuchung aufgewandte Geld zurück und hat Jussie eine Rechnung von über 130.000 US-Dollar gestellt, zu zahlen innerhalb von sieben Tagen. Diese Frist ist nun abgelaufen, der Star hat jetzt einen Zivilprozess am Hals.

Die Stadt Chicago erhebt schwere Vorwürfe gegen Jussie: Sein angebliches Fake-Verbrechen würde den Opfern echter Hassverbrechen schaden. Der Sänger hat sich zu der neuen Anklage bisher noch nicht geäußert.

Getty Images Jussie Smollett im September 2018

Getty Images Jussie Smollett im Nachtclub Troubadour in Hollywood

Getty Images Jussie Smollett in Chicago im März 2019

