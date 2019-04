Schock für Fans von Atomic Kitten! Um die Jahrtausendwende wurde Kerry Katona (38) mit ihrer Girlgroup berühmt. Bei der Gründung der Band im Jahr 1998 war die heutige Fünffach-Mama gerade Mal 17 Jahre alt. Doch offenbar hatte sie es schon zu diesem Zeitpunkt faustdick hinter den Ohren! Denn wie sie jetzt verriet, verdiente sie vor der Zeit mit Atomic Kitten auch ihr eigenes Geld – als Stripperin!

In ihrer Kolumne für das New! Magazine offenbarte die heute 38-Jährige: "Ich war eine 17-jährige Lapdancerin, als ich bei Atomic Kitten anfing." Doch sie fügt noch hinzu: "Ich habe das nur drei Wochen lang gemacht – ich habe aufgehört, als es mit den Kittens aufwärts ging – aber ich habe bis zu 500 Pfund pro Nacht verdient." Einen kleinen Seitenhieb auf Cardi B (26) kann sich Kerry nicht verkneifen, denn die hatte zuletzt erzählt, dass sie als Stripperin Männer unter Drogen setzten und ausrauben musste, um zu überleben. Der Grund für Kerrys erstaunliche Gage: "Ich habe großartige Brüste, deswegen hatte ich keinen Grund, jemanden unter Drogen zu setzen oder auszurauben, um an Geld zu kommen!"

Mittlerweile kann sich die Blondine nicht mehr vorstellen, sich vor fremden Männer oder laufenden Kameras halb nackt zu präsentieren – immerhin hat sie als Mutter eine gewisse Verantwortung. "Die Kinder sind wegen meiner Vergangenheit oft genug unter Beschuss geraten. Ich würde ihnen das nicht antun", erklärte sie kürzlich in einem Interview.

Fred Duval/Getty Images Liz McClarnon, Kerry Katona and Natasha Hamilton bei den Arqiva Commercial Radio Awards

Twitter / Kerry Katona Kerry Katona, Sängerin

Getty Images Kerry Katona mit ihrem Ex George Kay und ihren Kindern

