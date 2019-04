Angelina Jolie (43) gegen Donald Trump (72)? Schon seit Langem engagiert sich die Hollywood-Beauty in mehreren Krisengebieten und ist seit 2001 Sonderbotschafterin der UNHCR, dem Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge. Immer wieder thematisiert sie humanitäre Probleme – auch auf politischer Ebene. Nun wurden Gerüchte laut, dass die engagierte Mutter von sechs Kindern ganz in die Politik gehen will. Doch was sagt Angelina selbst dazu?

"Sag niemals nie", antwortete Angelina dem Magazin People auf die Frage, ob sie als Präsidentin kandidieren werde. Vorerst wolle sie die Führungsrolle allerdings noch anderen überlassen. Tatsächlich habe Angelina schon mit ihren aktuellen Aufgaben alle Hände voll zu tun. Besonders am Herzen liege ihr die Gleichstellung von Frauen. Diese leiden in Krisengebieten oft besonders, da sie im Vergleich zu Männern deutlich weniger Rechte besäßen. "Wenn man sich die Welt anschaut, egal wo, gibt es einfach viel zu viele Frauen und Mädchen, die nicht nur keinen Fortschritt sehen, sondern vielmehr erleben, wie ihnen ihre Rechte abhandenkommen", sagte Angelina.

Deshalb möchte sie sich vor allem auf diesem Gebiet weiter engagieren. Die Arbeit mit ihren Kollegen betrachtet sie als besonders erfüllend: "Ich fühle mich gesegnet, dass ich bei meiner Tätigkeit die Möglichkeit habe, so viele außergewöhnliche Menschen kennenzulernen, die ihr Leben anderen widmen."

ROMA / MEGA Angelina Jolie mit ihren Kindern Knox, Shiloh, Zahara und Vivienne

Zibi/WENN.com Angelina Jolie auf dem roten Teppich

Jemal Countess/Getty Images António Guterres und Angelina Jolie bei einer UN-Diskussion 2015

