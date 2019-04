Full House-Fan und Lust auf ein schönes Häuschen in San Francisco? Dann sind das wirklich gute Nachrichten: Das ehemalige Haus der Tanners, eine feine Vorzeige-Immobilie im viktorianischen Stil, steht noch in diesem Monat wieder zum Verkauf bereit! Das heißt: Fünf Schlafzimmer, dreieinhalb Bäder und jede Menge großartige Erinnerungen an die Tanners wechseln bald den Besitzer. Produzent Jeff Franklin plant, das Haus nach dem Ende der Fortsetzung Fuller House nun wieder zu verkaufen!

Der Preis dieses "Film-Pakets" ist allerdings noch nicht bekannt, wie San Francisco Chronicle berichtet. Errichtet wurde das Gebäude 1883, erworben hatte Jeff die Immobilie dann 2016. Alle Veränderungen, die er seither vornehmen ließ, geschahen in dem Willen, den ursprünglichen Zustand zu erhalten oder wiederherzustellen. So wechselte die Farbe der Eingangstür wieder von Grün auf Rot. Nachbarn zufolge kommen mehrere hundert Fans der Serie pro Tag, gerade um ein Bild von der Häuserfront zu machen. Jeffs Umgestaltungen seien daher auch "ein Geschenk an die Fans", erklärt er im Interview mit der Zeitung.

Im selben Jahr, in dem der Produzent das Haus gekauft hatte, begannen die Vorbereitungen zu dem TV-Reboot "Fuller House" mit John Stamos (55), Jodie Sweetin (37) und weiteren Stars der Vorgängerserie. Er begründete den Kauf laut Hollywood Reporter damals mit den Worten: "Ich dachte, ich muss das unbedingt haben. Ich wollte, dass die Familie in einem dieser klassischen viktorianischen Häuser wohnt."

