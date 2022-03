Könnten sich die Full House-Stars jetzt noch eine Fortsetzung der Serie vorstellen? Von 1987 bis 1995 begeisterte die TV-Familie Tanner das Publikum. Mit dem Sequel Fuller House wurde die Geschichte der Schwestern D.J. (Candace Cameron Bure, 45) und Stephanie (Jodie Sweetin, 40) weitererzählt. Auch Serienvater Danny, gespielt von Bob Saget (✝65), war wieder mit von der Partie. Anfang des Jahres verstarb der Schauspieler jedoch. Eine weitere Nachfolgeserie scheint aber trotzdem nicht vom Tisch zu sein, wie seine Co-Stars nun verrieten!

Bei 90s Con sprachen die Serienstars über eine mögliche Neuauflage. Nach "Full House" und "Fuller House" schlug Joey-Darsteller Dave Coulier (62) "Fullest House" vor und betonte, definitiv an Bord zu sein. "Ich glaube, wir alle wären sofort dabei", versicherte er. Dem konnten Candace und Andrea Barber (45) nur zustimmen. Der Verlust ihres einstigen Kollegen wäre dabei aber spürbar. "Es wäre schwer, aber ich glaube Bob würde das wollen", merkte Dave an.

Vor allem von der Dynamik, die "Full House" und dessen Nachfolger in Gang gesetzt haben, ist Andrea begeistert. "Es ist ein wunderbarer Moment, in dem sich der Kreis schließt, wenn man diese Mütter sieht, die sagen: 'Ich bin mit euch aufgewachsen, und jetzt wachsen meine Töchter mit euch in 'Fuller House' auf'", berichtete die Kimmy-Gibbler-Darstellerin.

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Full House"

Anzeige

candacececbure / Instagram Die "Full House"-Stars Dave Coulier und Candace Cameron Bure im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Andrea Barber, Bob Saget und Candace Cameron Bure, "Full House"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de