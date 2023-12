John Stamos teilt "letztes Bild" mit verstorbenem Bob Saget

Eine wertvolle Erinnerung. Die von 1987 bis 1995 produzierte Sitcom Full House ist auch heute noch eine gern gesehene US-amerikanische Serie. Aufgrund großer Beliebtheit durften sich die Fans 2016 über ein Spin-off freuen. Endlich waren Stars wie John Stamos (60), Jodie Sweetin (41), Candace Cameron Bure (47), Andrea Barber (47), Dave Coulier (64) und Bob Saget (✝65) wiedervereint. John alias Onkel Jesse teilte nun eine schöne Erinnerung an das Treffen, das es so nicht mehr geben wird!

Auf Instagram veröffentlicht der "Secrets of Eden"-Darsteller ein Gruppenfoto, auf dem die Fuller House-Co-Stars mit fröhlichen Gesichtern auf der Treppe vor dem berühmten Haus der Familie Tanner stehen. "Eines der letzten Bilder von uns allen in San Fran vor der kultigen 'Painted Lady'", kommentiert John seinen Beitrag. Aufgrund des plötzlichen Todes seines guten Freundes Bob wird es auch keine weitere Möglichkeit mehr geben, dieses Bild nachzustellen.

Über das unerwartete Ableben von Bob im Januar 2022 ist John noch immer nicht hinweg. "In der Nacht, in der er starb, ging ich in seinen Garten und sagte: 'Bob, komm schon, gib mir ein Zeichen, zeig mir, dass du da oben in Ordnung bist'", erinnerte er sich. Kurz darauf flog ihm ein rötlicher Kolibri entgegen, berichtete John in der "The Jennifer Hudson Show" – war das ein Zeichen aus dem Jenseits?

United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Full House"

Getty Images Bob Saget im Dezember 2017

Instagram / johnstamos John Stamos und Bob Saget

