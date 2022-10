Diese Requisiten klaute John Stamos am Set von "Full House"

John Stamos (59) lüftet ein kleines Geheimnis! Der Schauspieler stand jahrelang für die Sitcom Full House und die Fortsetzung Fuller House vor der Kamera. In den beiden Serien spielte er den liebenswürdigen Onkel Jesse Katsopolis. Durch seine Rolle mauserte sich der US-Amerikaner über die Jahre hinweg zu einem echten Publikumsliebling. Jetzt erinnerte sich John an seine Zeit am Set zurück – und verriet dabei: Er hat einige Requisiten gestohlen!

In der "The Drew Barrymore Show" sprach der 59-Jährige mit der Moderatorin Drew Barrymore (47) ganz offen darüber, dass er im Besitz von zwei Requisiten aus der Sitcom sei. "Ich habe eine Menge Dinge aus dieser Serie gestohlen, aus allen Serien", gab er ehrlich zu. John habe unter anderem nun die kultigen roten Türen in seinem eigenen Haus eingebaut. Doch damit nicht genug: Der You-Star klaute noch weitere Dinge! "Auch die Couch, die Original-Couch", plauderte er aus.

Drew schien von Johns Geständnis ziemlich überrascht zu sein. Sie selbst kam offenbar noch nie auf die Idee, Requisiten von einem ihrer Sets mitgehen zu lassen. Auf die Frage, ob sie schon einmal etwas gestohlen habe, antwortete die "Santa Clarita Diet"-Darstellerin prompt: "Nein! Ich bin ein Idiot, der nichts geklaut hat. Was ist nur los mit mir?"

United Archives GmbH / ActionPress Dave Coulier, John Stamos und Bob Saget bei "Full House", 1987

Getty Images John Stamos, "Full House"-Star

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

