Die Krise ist Vergangenheit! Kurz nachdem der Fremdgeh-Skandal um Jordyn Woods (21) und Tristan Thompson (28) ans Licht gekommen war, kämpfte die nächste im Kardashian-Jenner-Clan mit Untreue in ihrer Beziehung. Kylie stellte ihren Freund Travis Scott (26) angeblich Ende Februar zur Rede und beschuldigte ihn, sie betrogen zu haben. Das Drama in ihrer Liebe scheint aber mittlerweile wieder vergessen zu sein: Ein Urlaub hat das Paar wieder näher zusammengebracht!

Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Stormi (1) sollen sich die Reality-Queen und der Rapper eine sonnige Auszeit in Mexiko gegönnt haben. "Sie waren in einer Strandvilla untergebracht und haben es sehr genossen", verriet ein Insider im Interview mit People. Damit die Zeit zu zweit nicht zu kurz kommt, haben Kylie und Travis vorgesorgt: "Sie hatten eine Nanny, damit sie Date-Nights haben können." Und für die hat sich die Unternehmerin ordentlich in Schale geworfen, wie Instagram-Schnappschüsse beweisen: In einem weißen Kleid mit Mega-Ausschnitt posierte die 21-Jährige darauf für die Kamera. Der Trip soll vor allem Kylie gut getan haben: Sie wirke "sehr viel glücklicher".

Bald muss die TV-Beauty allerdings wieder Abschied von ihrem Liebsten nehmen: Travis sei nur noch einige Wochen zu Hause, bevor seine "Astroworld"-Tour weitergehe. Bereits seit November ist der Musiker in ganz Amerika unterwegs.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner in Mexiko

