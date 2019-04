Kim Kardashian (38) hat Muffensausen! Erst im Januar hatte die Reality-Queen die süße Nachricht endlich mit ihren Fans geteilt: Sie und ihr Ehemann, Kanye West (41), erwarten ihr viertes Kind. Wie schon Töchterchen Chicago (1) wird auch dieser Spross mithilfe einer Leihmutter auf die Welt kommen. Lange dauert es nicht mehr, bis Kim ihren Sohn im Arm halten kann. Aber genau das bereitet der TV-Beauty jetzt angeblich Sorgen: Sie ist nervös!

Wie ein Insider gegenüber People verriet, soll der Mini-Kardashian-West bereits "in wenigen Wochen" bei seiner berühmten Familie sein. Die Unternehmerin könne das zwar kaum erwarten, aber aktuell falle es ihr noch schwer, "sich mental auf ein neues Baby vorzubereiten". Die dreifache Mama hoffe, dass sich das ändere, sobald ihr Wunschkind geboren werde – so sei es auch bei Chicago gewesen. Als ihre Prinzessin zu ihnen gekommen sei, hätten sich die Ängste in Luft aufgelöst und es habe alles gut geklappt: "Mit Chicago passte es sofort. Es war, als wäre sie schon immer Teil der Familie gewesen."

Die werdenden Eltern seien beide sehr aufgeregt und glücklich darüber, dass sie bald "ein letztes Baby im Haus haben werden". Danach seien die Nachwuchspläne allerdings abgeschlossen: "Vier Kinder sind perfekt für sie." Laut eines Us Weekly-Informanten seien Kim und Kanye aktuell dabei, das Kinderzimmer zu gestalten – einen Namen für ihren zweiten Sohn sollen sie allerdings noch nicht haben.

Instagram / kimkardashian Saint West, North West, Kanye West, Kim Kardashian und Chicago West

Anzeige

Splash News Saint West, Kim Kardashian und Chicago West

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de