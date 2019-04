Kim Kardashian (38) und Kanye West (41) lassen sich Zeit: Anfang des Jahres sorgte das Power-Couple einmal mehr mit seiner Familienplanung für Schlagzeilen. Im Januar bestätigte Kim offiziell, dass die weltberühmte Familie um ein weiteres Mitglied wächst! Im Mai soll es so weit sein, dann soll das vierte gemeinsame Kind das Licht der Welt erblicken – mithilfe einer Leihmutter. Doch obwohl der Geburtstermin schon so nah ist, sollen die Eltern noch keinen Namen für Baby Nummer vier haben!

Das verriet ein Insider im Gespräch im dem US-Promimagazin Us Weekly. "Kim und Kanye haben angefangen, am Kinderzimmer zu arbeiten", offenbart die Quelle. Die fünfjährige North (5), das älteste Kind der beiden Megastars, würde begreifen, was vor sich geht und sei schon ganz aufgeregt. Wie der kleine Junge heißen soll, steht allerdings noch nicht fest: "Kim und Kanye sind nicht einmal nah dran, dem Baby einem Namen zu geben", berichtet die Quelle. So sollen sie es vermutlich erst die Woche vor der Geburt wissen oder am großen Tag selbst. "Das ist so der Prozess", erklärt der Insider die übliche Herangehensweise des Ehepaares.

Geheiratet hatten Kim und Kanye 2013 – ein Jahr nach der Geburt ihrer kleinen North. Zwei Jahre später brachte der KUWTK-Star dann Söhnchen Saint zur Welt. 2018 folgte Chicago, die per Leihmutter zur Welt kam, ebenso wie der aktuell mit Spannung erwartete zweite Sohn.

Instagram / kimkardashian Saint West, North West, Kanye West, Kim Kardashian und Chicago West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Chicago, North, Kanye und Saint West

TNYF/WENN.com Kim Kardashian und North West in New York, September 2018

