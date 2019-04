Jennie Garth (47) platzt der Kragen! Die vergangenen Wochen waren nicht leicht für die Schauspielerin: Ihr ehemaliger Kollege und guter Freund Luke Perry (✝52) war völlig überraschend an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Mittlerweile versucht die 47-Jährige wieder, nach vorn zu schauen und stürzt sich in die Dreharbeiten für das Beverly Hills, 90210-Reboot – und postete davon auch ein Foto mit Tori Spelling (45). Genau das sorgte aber für jede Menge OP-Gerüchte. Gegen die wehrte sich Jennie jetzt!

Unter dem Instagram-Foto tummeln sich unzählige Kommentare, die auf das Aussehen der Blondine anspielen und in denen ihr vorgeworfen wird, mit Botox und Co. nachgeholfen zu haben. Einige davon lässt Jennie allerdings nicht unbeantwortet stehen. Auf "Schade, dass man dich hier nicht mehr erkennt" ließ sie sich zu einem "Danke?!" hinreißen. Bei folgendem User-Urteil wurde sie allerdings deutlicher: "Oh mein Gott! Du siehst so gefakt aus." Darauf reagierte die dreifache Mutter mit einem schlagfertigen "Nein, ich bin menschlich". Viele Fans schlugen sich auch auf Jennies Seite und versuchten, die Hater in ihre Schranken zu weisen.

Nicht nur Lukes plötzlicher Tod hat Jennie in den vergangenen Monaten wahrscheinlich viel Kraft gekostet. Im November 2017 hatten die Hollywood-Schönheit und ihr Mann Dave Abrams (37) nach nur zwei Jahren Ehe bekannt gegeben, eine Pause einzulegen. Die scheint aber vom Tisch zu sein: Die beiden gaben ihrer Liebe erst vor wenigen Wochen eine zweite Chance.

Getty Images Jennie Garth in Los Angeles, Juli 2018

Instagram / jenniegarth Tori Spelling und Jennie Garth am Set von "90210"

Getty Images Jennie Garth, Schauspielerin

