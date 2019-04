Zwischen Shirin David (23) und Shindy (30) herrscht mächtig dicke Luft! Ende März veröffentlichte der Rapper auf verschiedenen Kanälen den Song "Affalterbach". Kaum zu überhören im Refrain war die Stimme der beliebten YouTuberin. Kurz darauf reagierte die 23-Jährige auf den Release – wie sie erklärte, habe sie das Feature mit dem Sprechkünstler bereits vier Wochen zuvor aus persönlichen Gründen abgesagt. Der 30-Jährige entfernte das Lied zwar anschließend wieder, behauptete aber in einem Statement, er habe erst zwei Stunden vor der Veröffentlichung von der Absage erfahren. Shirin ließ das nicht auf sich sitzen: Die Blondine bezichtigt jetzt den Produzenten der Lüge!

In ihrer Instagram-Story legt die Hamburgerin ihren Fans den Fall mit all seinen Hintergründen dar: Sie habe sich zwar auf die Zusammenarbeit mit dem Erfolgsrapper gefreut, sei allerdings aus ihrem Umfeld vor einer Kooperation mit ihm gewarnt worden. Nach den Aufnahmen im Januar habe es einige Differenzen gegeben, die sie dazu gebracht hätten, das Feature zu canceln: "Ihr müsst nicht jeden Scheiß machen, nur um erfolgreich zu sein. Glaubt mir, es war nicht leicht für mich, das abzusagen. [...] Wir sind einfach menschlich nicht auf einen Nenner gekommen und das ist einfach Fakt!" So habe die Influencerin ihm Ende Februar schriftlich mitgeteilt, sie wolle das Arbeitsbündnis beenden, woraufhin er ihr mit "Alles klar, Beyoncé. Bleib besser zu Hause, du Spinnerin" geantwortet habe.

Anschließend sei sich Shirin sicher gewesen, der Track sei damit gestorben – bis Shindy "Affalterbach" ohne ihr Einverständnis und ohne sie als Co-Interpretin zu nennen, online gestellt hatte: "Dass du dann einen Song veröffentlichst, von dem ich nichts weiß – was erwartest du von mir, wie ich reagiere?", fragt sie. Nachdem der Bietigheim-Bissinger im Netz verbreitet hatte, die "Gib Ihm"-Sängerin habe die Kooperation erst kurz zuvor aufgelöst, hatte sie genug: "So eine Lüge zu schreiben, [...] ich schwöre, ich habe mich immer noch nicht davon erholt, dass jemand so hinterhältig lügt, von dem ich das nie erwartet hätte. Nur weil er einen Fehler begangen hat, der für uns alle ziemlich peinlich war!", schimpft Shirin. Mit dem "Fehler" meine sie, dass er die von ihr gesungenen Parts nicht durch andere Stimmen ersetzt habe.

Da der frühere Buddy von Kay One (34) bereits seit Jahren ein erfolgreicher Musiker ist und sie gerade neu in der Branche, habe Shirin die Schuldzuweisung besonders getroffen: "Du kannst das nicht mit Newcomern machen und mich nach außen hin so darstellen!" Als Neuling habe sie es im Rap-Business doppelt so schwer, aber auch, weil sie zugleich Frau, YouTuberin und ehemalige DSDS-Jurorin sei. Deswegen habe sie gehofft, mit Shindy eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe erreichen zu können – als dies nicht der Fall war, habe sie ihm den musikalischen Laufpass gegeben.

Zum Abschluss ihres Statements macht Shirin deutlich, sie werde es sich nicht gefallen lassen, dass jemand ihr auf der Nase herumtanze und ihrem Image schade, um sich selbst besser darzustellen: "Warum muss ich mich kleinmachen, um jemand anders groß zu machen?" Ob Shindy auf diese "Klarstellung" wohl ebenfalls reagieren wird?

