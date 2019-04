Großer Fan-Auflauf in der allerersten DSDS-Mottoschow 2019. Seit die Castingshow wieder über die TV-Bildschirme flimmert, wird die diesjährige Jury absolut gehypt. Zahlreiche Zuschauer waren sich schon nach den ersten Folgen sicher gewesen, dass das die beste Expertenrunde aller Zeiten sei. Dass Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (26), Oana Nechiti (31) und Xavier Naidoo (47) beim Publikum extrem gut ankommen, wurde auch während der Live-Show am Samstagabend klar. In den Pausen stürmten Massen nach vorne, um mit ihren Lieblingen Fotos zu machen.

Promiflash war live vor Ort und konnte das Spektakel im Studio beobachten. Kaum hatte Moderator Oliver Geissen (49) eine Werbeunterbrechung angekündigt, lauerten die ersten Supporter prompt in den Gängen, um loszusprinten. Die Zuschauer ließen keine Gelegenheit aus, um Dieter und Co. zu belagern – zu Beginn hatte die Security sogar Probleme, die Meute unter Kontrolle zu bringen. Trotz des Ansturms war die Laune der Juroren blendend: Geduldig posierten sie für Bilder und schrieben fleißig Autogramme.

Nicht nur das Publikum feiert die aktuelle Kombi – auch Chef-Juror Dieter hatte in den vergangenen Wochen immer wieder von seinen Kollegen geschwärmt. "Wir haben jedes Mal nach den Dreharbeiten zusammen gegessen und viel Blödsinn gemacht. Ich wollte von Anfang an den Teamgeist hochhalten, deshalb auch die Treffen nach den Dreharbeiten", hatte der Pop-Titan im Bild-Interview verraten. Offenbar mit Erfolg!

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury 2019 in der ersten Mottoshow

Getty Images Dieter Bohlen, DSDS-Juror

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

