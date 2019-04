Der Pop-Titan lässt eine Bombe platzen! Im Laufe seiner Karriere hat Dieter Bohlen (65) bereits unzählige musikalische Höhepunkte erlebt: Als kreativer Kopf des Duos Modern Talking sang sich der damalige Vokuhila-Träger an die Spitze der Charts. Seit den schrillen Achtzigern ist der DSDS-Juror in aller Munde geblieben – schon bald will er sein musikalisches Wissen aber nicht nur in Produktionen für andere Künstler, sondern wieder in eigene Projekte fließen lassen: Dieter möchte eine neue Platte veröffentlichen!

Diese News verkündet der 65-Jährige nun im Interview mit RTL.de: "Ich hab mir gestern Nacht ausgedacht, ich werd' ein neues Album machen. Ich werd' seit Hunderten von Jahren ein Album machen, wo ich selber singen werde, ein paar neue Titel, paar ältere Titel." Sein letztes Solo-Album kam im Rahmen seines Projekts Blue System 1997 auf den Markt. Ob er seine neu komponierten Lieder auf Deutsch oder auf Englisch singen möchte, weiß er zwar noch nicht – eines steht aber bereits fest: Seinen Knüller "You're My Heart, You're My Soul" will er zum ersten Mal alleine aufnehmen!

Seine Liebste Carina Walz sei über das Vorhaben noch nicht informiert: "Die weiß das noch nicht mit dem Album. Wegen der Konzerte läuft die schon Amok!" Erst vor Kurzem gab Dieter bekannt, dass er in diesem Jahr nicht nur ein, sondern gleich mehrere Comeback-Konzerte geben wird.

United Archives GmbH/Action Press Dieter Bohlen und Thomas Anders

Getty Images Dieter Bohlen, Fernsehstar

ActionPress / Francesco Gulotta Carina Walz und Dieter Bohlen in Österreich

