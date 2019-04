Alicia-Awa Beissert scheint ein prominentes Fashion-Vorbild zu haben! In der allerersten Live-Show der diesjährigen DSDS-Staffel überzeugte die Studentin die Zuschauer mit ihrer Performance von Beyoncés (37) "Crazy In Love". In einem engen goldenen Cut-out-Kleid fegte die 21-Jährige über die Bühne und haute Poptitan Dieter Bohlen (65) mit ihrem Erscheinungsbild glatt vom Jury-Stuhl. Doch kennen wir diesen heißen Look nicht irgendwoher? Richtig – solch eine Robe hatte auch Kurven-Queen Kim Kardashian (38) schon mal an!

Auf einem Instagram-Foto im Februar zeigte sich die Reality-TV-Berühmtheit in dem Fummel, den Alicia in der Mottoshow kopiert hat. In einem kurzen Text erklärte die 38-Jährige damals, ihr Mann Kanye West (41) habe ihr das Stück vor Monaten für eine Anprobe gegeben. Anschließend habe sie sich aber für eine neongelbe Version entschieden – in dem Outfit wurde Kim dann im Sommer in Miami abgelichtet. Ob sich Alicia von ihr inspirieren ließ oder waren alleine die Stylisten der Show für diesen Twin-Moment verantwortlich?

Schon während ihrer Casting-Darbietung hatte Alicia von der gesamten Jury zu Ohren bekommen, sie habe das Aussehen eines Superstars. Eigentlich möchte die Rheinländerin aber viel lieber mit ihrer Stimme überzeugen, wie sie im Promiflash-Interview erklärte: "Natürlich ist es schön, wenn dann so viele ankommen und sagen 'Du bist so hübsch', aber wir sind ja zum Singen da und da würde ich einfach mal voll gerne hören: 'Boah, du singst so krass!'"

Getty Images Alicia-Awa Beissert während der ersten Mottoshow bei DSDS

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian beim Fitting eines Kleides

Getty Images Alicia Awa Beissert in der ersten DSDS-Mottoshow 2019

