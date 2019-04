Aus der Traum von Deutschlands Superstar für Angelina Mazzamurro und Lukas Kepser! In der allerersten DSDS-Mottoshow des Jahres mussten sich die beiden Nachwuchstalente von ihren Kollegen verabschieden: Die Zuschauer verwehrten ihnen mit mangelnden Anrufen den Einzug in die nächste Folge. Für die gelernte Friseurin und den Tennisliebhaber ein Schock – auch ihre Mitstreiter konnten den Doppel-Exit im Promiflash-Interview kaum fassen!

Nach über zwei Stunden Live-Show war die Reise für Angelina und Lukas beendet. Während die Rothaarige im Studio einige Tränen vergossen hatte, erlebte Promiflash ihren Leidensgenossen eher gefasst – im Gegenteil zu seinen früheren Konkurrenten. "Also, wir sind ja eine DSDS-Familie und wir hatten alle Angst vor diesem Tag, weil wir einfach so eng zusammengewachsen sind und jeder liebt jede. [...] Ich musste auch wirklich schlucken, als Angie nicht weitergekommen ist, weil Angie mir so am Herzen liegt. Sie ist einfach die Person, mit der ich am meisten zusammengewachsen bin!", zeigte sich Clarissa Schöppe enttäuscht. Jonas Weisser war der gleichen Meinung, konnte es jedoch besser verkraften: "Wir wussten, dass es ganz, ganz hart wird, weil wir uns echt alle so lieb haben und uns so gut verstehen!"

Im Gegensatz zu der verzweifelten Angelina fand Lukas bereits kurz nach seinem Show-Aus erste Worte und stellte Vermutungen für den Grund seiner Niederlage auf: War die Song-Auswahl mit "Happier" von Marshmellow und Bastille schuld? "Ich glaube, der Zuschauer weiß, dass ich eigentlich normalerweise etwas anderes singe...", deutete er an.

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de

Getty Images Kandidaten der ersten DSDS-Mottoshow

Anzeige

TV NOW/ Stefan Gregorowius Angelina Mazzamurro und Clarissa Schöppe, DSDS-Kandidatinnen 2019

Anzeige

Getty Images Lukas Kepser während der ersten Mottoshow von DSDS 2019 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de