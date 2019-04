Mehr als nur Inspiration? Ende November 2016 veröffentlichte The Weeknd (29) sein Album "Starboy" – in den USA und in Kanada landete die Platte auf Platz eins in den Charts und auch in anderen Ländern stellte sie einen großen Erfolg für den Musiker dar. Allerdings stammt ein Hit darauf angeblich gar nicht von ihm! Den Song "A Lonely Night" soll The Weeknd von drei Songwritern geklaut haben – und die verklagen den Sänger jetzt!

Wie aus Gerichtsdokumenten, die The Blast vorliegen, hervorgeht, beschuldigen die Briten Williams "Billy" Smith, Brian Clover und Scott McCulloch den 29-Jährigen, ihren Track "I Need To Love" kopiert zu haben. Sie hätten ihr Lied in den Jahren 2004 und 2005 verschiedenen Künstlern vorgelegt. Universal Music habe die Rechte 2008 sogar gekauft – doch 2016 bekannt gegeben, dass sie auf diese verzichten. Nur wenig später veröffentlichte The Weeknd schließlich seine Nummer, die ihrem Titel sehr ähnlich sei. Dafür verklagen sie den Rapper jetzt auf eine noch nicht näher genannte Summe.

Auch den kanadischen Rapper Belly wollen die drei Künstler offenbar zur Rechenschaft ziehen. Der arbeitet eng mit The Weeknd zusammen, sechs Lieder des Albums "Beauty Behind The Madness" stammen aus seiner Feder.

