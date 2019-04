Seit Anfang des Jahres turteln Michael Wendler (46) und seine blutjunge Flamme Laura M. in aller Öffentlichkeit herum. Wie glücklich die beiden miteinander sind, zeigen sie regelmäßig mit niedlichen Schnappschüssen im Netz. Laura ist ganze 30 Jahre jünger als Michaels Noch-Ehefrau Claudia Norberg. Letztere akzeptiert die neue Beziehung des Schlagersängers zwar – an die gemeinsame Tochter Adeline hat sie jedoch eine Bitte!

Dass Adi und Laura nur ein Jahr Altersunterschied trennt, wird an ihren Interessen deutlich – beide Mädchen sind aktive Instagram-Nutzerinnen. Im zweiten Teil des Goodbye Deutschland-Specials mit dem Entertainer kommt die 18-jährige Laura auf eine Idee: "Wir müssen mal ein Foto zusammen posten." Adeline antwortet zwar zunächst mit "Ja", meint dann allerdings: "Meine Mutter killt mich. Sie sagt ja auch schon: 'Ich will nicht, dass du die Bilder von Laura likest.'" Nach einer Pause fügt sie hinzu: "Ich muss leider gestehen, ich like nie etwas."

Auf Claudia scheint die 17-Jährige zu hören: Likes von Adi sucht man auf Lauras Profil vergeblich. Aber was glaubt ihr, wird sich Adeline schon bald dem Wunsch ihrer Mama widersetzen und mit Laura für ein gemeinsames Foto posieren? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura M. im April 2019

Instagram / adelinenorberg2019 Adeline Norberg im November 2018

Instagram / lauramuellerofficial Laura M. im April 2019

