Doppelte Freude für alle Fans von Celine Dion (51): Die Pop-Diva kehrt zurück! In diesem Jahr sorgt die 51-Jährige wieder für Schlagzeilen. Und das nicht nur mit dem Gemunkel um angebliche Affären und neue Lebenspartner. Für November hat Celine bereits ihr neues Studioalbum "Courage" angekündigt und auch die Bühnen dieser Welt will sie erneut erobern. Das Besondere: Nach zehn Jahren geht der Megastar wieder auf USA-Tour.

Auf einer Fan-Veranstaltung in Los Angeles verkündete die vielfache Grammy-Gewinnerin laut Page Six: "Ich bin allen Fans so dankbar, die seit Jahren nach Las Vegas kommen, um meine Show zu sehen. Jetzt habe ich die Chance, eine brandneue Show zu erschaffen und sie nach Nordamerika und in alle Welt zu tragen." Celine ergänzt, sie sei schon "sehr aufgeregt" was die Tour und ihr Album betreffe. "Ihr bekommt dieselbe Celine, die ihr kennt", verspricht die Sängerin, merkt aber zugleich an, beim Sound gebe es leichte Änderungen. "Aber ich bleibe immer die, die ich bin".

Celine ist, mit kurzen Unterbrechungen, fast 16 Jahre lang im Caesars Palace Hotel in Las Vegas aufgetreten. Zum letzten Mal auf großer Tour war sie 2009 mit "Taking Chances".

Pascal Le Segretain/Getty Images Celine Dion, Musikerin

Splash News Céline Dion bei der Fashion Week in Paris

Dimitrios Kambouris / Getty Images Musikerin Celine Dion 2017 in Los Angeles

