Diesen Sommer grölen die Urlauber am Ballermann vor allem einen Song: den Party-Hit "Johnny Däpp" von Lorenz Büffel (39)! Der Ohrwurm kommt aber nicht nur auf Mallorca gut an, sondern wird auch fleißig gekauft. Fast 300.000 Mal ging die Platte über die Ladentheke. Das bedeutet: Goldene Schallplatte für den gebürtigen Kölner. Die Freude über die Auszeichnung dürfte allerdings von einem Ereignis noch überboten werden. Lorenz Büffel traf den Namensgeber seines Erfolg-Songs: Johnny Depp (55) höchstpersönlich!

Der Schauspieler ist momentan mit seiner Band Hollywood Vampires auf Tour. Mit seinen Bandkollegen Alice Cooper (70) und Joe Perry (67) machte der 55-Jährige auch Halt in Mönchengladbach – und traf dort den Ballermann-Sänger, der aus seinem Namen einen Hit fabriziert hat. Wie Lorenz' Management mitteilte, schwärmte der deutsche Musiker am Rande des Treffens: "Ich kann es immer noch nicht fassen! Erst bekomme ich Gold für 'Johnny Däpp' und dann treffe ich den echten Johnny Depp, mein großes Idol! Und so ein cooler Typ! Ein Traum wird wahr!"

Johnny Depp nahm sich sogar die Zeit, mit dem Sänger und dessen Ballermann-Kumpel Ikke Hüftgold (42) für die Kameras zu posieren und etwas zu plaudern. "Ich weiß, Depp bedeutet auf Deutsch Idiot", bewies Johnny seine Deutschkenntnisse. Daraufhin kam es zu einem lustigen Wortwechsel: Lorenz behauptete, dass er selbst jedoch der Oberdepp sei, woraufhin der Fluch der Karibik-Star antwortete: "Ich bin ein totaler Idiot."

WENN.com Lorenz Büffel, Ballermann-Star

Anzeige

Emelie Andersson / WENN.com Johnny Depp in Schweden 2018

Anzeige

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel, Schlagersänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de