Bei Daniela Katzenberger (32) und Lucas Cordalis (51) hängt der Haussegen schief – und das wegen einer Lappalie! Seit 2014 gehen die Kultblondine und der Musikproduzent gemeinsam durch dick und dünn. Mit Töchterchen Sophia (3) wohnt das Pärchen zwar auf der sonnigen Insel Mallorca – die Stimmung wirkt aber eher wie sieben Tage Regenwetter! Und das liegt einzig und allein an einem Badezimmer-Beef, bei dem nicht nur die Katze ihre Krallen ausfährt.

In der dritten Folge ihrer neuen Doku-Soap Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca platzt der 32-Jährigen der Kragen. "Guck mal, hier steht alles voll. Dein ganzer Krempel steht am Waschbecken", beschwert sie sich bei ihrem Mann, der völlig verdattert mit Sophia im Arm im Bad steht. Von ihrem Vorschlag, ein Regal anzubringen, hält Lucas allerdings nichts – das macht Dani fuchsteufelswild. "Dann schmeißt er mir jeden Morgen seinen Rasierer rüber, alles voller Bartstoppeln. Dann benutzt er noch aus Versehen meinen. Ich habe jedes Mal die Hodenhaare in meinem Rasierer! Jedes Mal ist da alles voll mit Schamhaaren", lamentiert sie weiter Richtung Kamerateam.

Daraufhin hat auch der 51-Jährige die Faxen dicke und meckert über die unzähligen Beauty-Produkte in jeweils doppelter Ausführung, die kostbaren Platz auf der Ablage einnehmen. "Wie viel braucht man von dem Scheiß?", fragt er seine Liebste ungläubig. "Die hört nie auf, bis sie hat, was sie will. Es treibt einen zum Durchdrehen", lässt er sich weiter aus.

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Sophia und Lucas Cordalis

Frederic Kern / Future Image Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis 2018 auf Mallorca

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis



