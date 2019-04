Was macht ihre Beziehung zu etwas Besonderem? Vor fünf Jahren hat Daniela Katzenberger (32) in Lucas Cordalis (51) ihre große Liebe gefunden. Mit ihrer Tochter Sophia (3) haben die Turteltauben eine kleine Familie gegründet. Das turbulente Leben der kleinen Rasselbande flimmert zurzeit in der neuen Reality-Serie "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" über die Bildschirme. Dort erklärt Dani, was die spezielle Chemie zwischen ihr und Costa ausmacht.

"Unser Geheimnis ist, dass wir uns kennen. Also wirklich kennen, mit allen Haaren und so", erklärt die Blondine in ihrem aktuellen TV-Format. Irgendwann komme der Punkt, an dem ein Mann miterlebe, dass seine Partnerin auch mal aufs Klo ginge und nach dem Aufstehen auch nicht immer perfekt aussehe. "Wenn man dann aber als Frau merkt, dass einen der Mann trotzdem liebt, dann ist das etwas ganz Besonderes", offenbart die Katze.

Dass ihr Ehe-Alltag nicht immer rosig und romantisch ist, haben Dani und Lucas auch schon bewiesen: Beim Umzugsstress auf der Mittelmeerinsel flogen auch schon ordentlich die Fetzen. "Ich weiß nicht, warum du so ein verwöhntes Prinzesschen bist? Ich denke wirklich manchmal: 'Sei nicht so undankbar'", warf der Sänger seiner Frau vor, als diese mit seiner Teppichauswahl so gar nicht einverstanden war.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Anzeige

Hättet ihr am Anfang ihrer Beziehung gedacht, dass die beiden so gut harmonieren werden? Ja, davon war ich sofort überzeugt! Nein, damit hätte ich nie gerechnet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de