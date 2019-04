Schlechte Nachrichten für Fans von Lukas Rieger (19): Bei Let's Dance ist der YouTuber nun leider raus! An der Seite seiner Profi-Partnerin Katja Kalugina (25) gab er am vergangenen Freitag noch einen Quickstepp zum Besten – der zählte zwar mit 16 Punkten nicht zu den Glanzleistungen des Abends, aber mit einem Rausschmiss hätte das Tanzpaar nicht gerechnet. Und auch wenn Lukas und Katja nun also nicht mit dem Dancing-Pokal nach Hause gehen werden, so steht eins dennoch fest: Zwischen den beiden hat sich eine Freundschaft entwickelt!

Kurz nach der Live-Sendung sprach Katja mit Promiflash: "Ich nehme auf jeden Fall eine Freundschaft mit. Man wächst schon zusammen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht lange war." Den Teenie-Schwarm Lukas in den vergangenen Wochen unter ihre Fittiche genommen zu haben, sei für die Blondine eine Ehre gewesen. "Persönlich hat man sehr viel Neues erfahren und einander kennengelernt. Ich glaube, das ist viel mehr wert, als wenn man sich nicht riechen kann und dann weiterkommt" lauteten ihre Worte weiter.

Auch der 19-Jährige, der nach dem Show-Ende zunächst völlig sprachlos schien, schwärmte von seiner schönen Lehrerin, die seit Kurzem Male-Model Nico Schwanz (41) datet. "Das größte Lob gebe ich Katja, weil sie mir einfach super viel beigebracht hat", meinte er schließlich. Dass er sich nun nicht mehr jeden Tag dem schweißtreibenden Training unterziehen müsse, konnte der Sänger noch gar nicht fassen!

Thomas Burg/ActionPress Lukas Rieger und Katja Kalugina nach ihrem "Let's Dance"-Exit

Getty Images Katja Kalugina und Lukas Rieger, "Let's Dance"-Paar 2019

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Katja Kalugina und Lukas Rieger, "Let's Dance"-Paar 2019

