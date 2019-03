Am Freitagabend sind bei Let's Dance endlich die Würfel gefallen und den 14 Stars wurden in der Kennenlernshow die Profitänzer zugeteilt – so wird unter anderem Lukas Rieger (19) mit Katja Kalugina (25) das Tanzparkett die nächsten Wochen unsicher machen. Doch während der Sendung fiel den Tanzshow-Fans aber ein anderes, ziemlich erschreckendes Detail auf: Der Teenie-Schwarm sorgte mit seiner ziemlich schmalen Figur bei seinen Bewunderern für Fragezeichen! In einem Interview verriet Lukas jetzt, warum er so dünn ist!

Auf Twitter häufen sich die Kommentare zum 19-Jährigen. So schreibt ein User: "Wie dünn ist er bitte geworden? Ich hätte ihn gerade nicht erkannt." Lukas selbst kann aber Entwarnung geben. "Ich habe eine Schilddrüsenüberfunktion. Deswegen kann ich so viel essen, wie ich will und ich nehme nicht zu“, erzählte der Sänger im Interview mit Bild.

Bereits vor Beginn der "Let's Dance"-Reise gab sich der Popstar optimistisch. "Ich bin zwar der Jüngste im Bunde, aber trotzdem glaube ich, dass wir alle die gleiche Chance haben", erzählte er im RTL-Gespräch. Habt ihr von Lukas' Schilddrüsenüberfunktion gewusst? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Getty Images Katja Kalugina und Lukas Rieger, "Let's Dance"-Paar 2019

Anzeige

Getty Images Lukas Rieger nach der "Let's Dance"-Kennenlernshow 2019

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Kandidat Lukas Rieger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de