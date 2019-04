Und schon wieder erschüttern traurige Neuigkeiten alle eingefleischten James Bond-Fans! Erst seit Anfang vergangener Woche ist es traurige Gewissheit: Tania Mallet (✝77), die sich als Bond-Girl Tilly Masterson im Streifen "Goldfinger" aus dem Jahr 1964 in die Herzen der Zuschauer spielte, ist tot! Doch sie war nicht die einzige Lady, die einst an der Seite von Hollywood-Hero Sean Connery (88) glänzte: Auch Nadja Regin ergatterte eine begehrte Rolle als Bond-Girl. Nur zehn Tage nach ihrer Film-Mitstreiterin verstarb die serbische Schauspielerin im Alter von 87 Jahren.

Auf dem offiziellen "James Bond"-Twitter-Account hieß es am Montagmorgen: "Wir bedauern zutiefst, erfahren zu haben, dass Nadja Regin im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Nadja spielte in den zwei Bond-Filmen 'From Russia with Love' und 'Goldfinger'. Unsere Gedanken in diesen schweren Stunden sind bei ihrer Familie und ihren Freunden." Genauere Informationen zum Tod der Schönheit sind nicht bekannt.

Nicht nur als Kerim Bey in "From Russia with Love" und als Bauchtänzerin Bonita in "Goldfinger" hatte sich Nadja in den 60er Jahren einen Namen gemacht. Auch für diverse britische TV-Formate schlüpfte sie in die verschiedensten Rollen. So flimmerte sie beispielsweise auch in The Avengers, "Danger Man" und "The Saint" über die Mattscheiben.

Landmark Media Press and Picture/ActionPress Nadja Regin und Sean Connery in "Goldfinger", 1964

Landmark Media Press and Picture Nadja Regin als als Kerim Bey in "From Russia with Love", 1963

Supplied by WENN.com Tania Mallet in "Goldfinger", 1964



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de