Was für ein traumhaftes Wochenende für alle Fans von Musik-Castingshows! Am Samstagabend ging Deutschland sucht den Superstar endlich in die Mottoshow-Phase: Das erste Thema, das die verbliebenen zehn Kandidaten zur Zufriedenheit der Jury und des Publikums bearbeiten mussten, lautete "Chartbreaker". Doch damit nicht genug: Am Sonntag flimmerte mit The Voice Kids gleich eine weitere Musik-Show über die Bildschirme und zeigte, wie die jüngsten Nachwuchssänger in knallharten Battles gegeneinander antraten. Welche Gesangstalente die Zuschauer wohl mehr beeindruckt haben?

Am Sonntagabend wurde auf Twitter fleißig über die Ereignisse des Castingshow-Wochenendes diskutiert – und die Fans schienen eine klare Sichtweise zu haben. "Ich kann immer nur staunen, was für tolle Talente bei 'The Voice Kids' sind! Dagegen sind bei 'DSDS' ja fast alle nur Luftpumpen", meinte einer der User. Auch zahlreiche andere Zuschauer schienen diese Präferenz zu teilen und waren der Meinung, dass die Kleinen an diesem Wochenende weitaus überzeugender gewesen seien als die Großen.

Auch wenn ein Teil der Zuschauer anscheinend enttäuscht war: Den Einschaltquoten von DSDS tat dies laut dem Medienmagazin Quotenmeter keinen Abbruch. Nach Angaben des Branchenblatts fuhr die Sendung um Pop-Titan Dieter Bohlen (65) bei den 14- bis 49-Jährigen nämlich auch am vergangenen Samstag wie gewohnt den Tagessieg ein – und zwar mit einem stolzen Anteil von 17.7 Prozent.

Getty Images Kandidaten im April 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar"

Getty Images Oliver Geissen im April 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar"

Getty Images Dieter Bohlen im April 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar"

