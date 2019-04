Ob das so eine gute Idee von Janis Scotti war? In der sechsten Folge von Temptation Island ließ sich der Freund von Lisa-Marie Sauer doch tatsächlich mit zwei Single-Frauen ein Partner-Tattoo stechen! Auf den Körpern von Janis und den Verführerinnen Maria und Patrizia prangt ab sofort die Landkarte der thailändischen Insel, auf der das Fremdflirtformat gedreht wurde. Janis' bessere Hälfte reagierte auf die unwiderrufliche Körperverzierung nicht gerade begeistert. Und auch Show-Kollegin Giulie Santana ließ im Promiflash-Interview kein gutes Haar an dem Besuch beim Tätowierer!

Giulie kann den Schock von Lisa sehr gut nachvollziehen – sie wäre auch aus der Haut gefahren, wenn ihr Mann so etwas machen würde: "Ich fände es nicht so nice, wenn mein Freund da sich da irgendeine Scheiße tätowieren lassen würde", stellte sie im Promiflash-Interview in der Shisha-Bar Rauchwolke in Berlin klar. Gleichzeitig glaube sie allerdings, dass nicht viel mehr als nur Freundschaft hinter der Aktion stecke: "Ich persönlich muss sagen, wenn die da Bock drauf hatten, und die drei haben sich ja auch supergut verstanden, dann können sie das gerne machen. Ich persönlich finde es ein bisschen übertrieben an der Stelle, aber die waren da superglücklich in der Situation."

Doch es gibt noch einen anderen Grund, warum Giulie die Tattoo-Idee einfach nur daneben findet: "Ich muss sagen, ich fand die Zeit jetzt nicht so geil, dass ich das in einem Tattoo verewigen würde", erklärte sie. Was sagt ihr Janis' Motiv? Stimmt ab!

TVNOW Maria, Patrizia und Janis bei "Temptation Island"

Instagram / itsgiulie Giulie Santana, Reality-TV-Star

TVNOW / Sergio del Amo Janis Scotti und Ex-Bachelor-Girl Lisa-Marie Sauer, "Temptation Island"-Paar 2019

