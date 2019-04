Eine der berühmtesten Action-Figuren kehrt auf die Leinwand zurück! Ab dem 1. November wird Hollywood-Superstar Arnold Schwarzenegger (71) wieder in der Rolle zu sehen sein, die ihm einst den großen Durchbruch in der Filmindustrie beschert hatte – als Terminator! Nachdem die Fortsetzung der Reihe bereits vor einiger Zeit bestätigt wurde, nutzte der Österreicher nun die Gelegenheit, um schon einmal ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Mit seinem wohl markantesten Spruch meldete sich der ehemalige Gouverneur von Kalifornien jetzt als stählerner Cyborg zurück!

"I'm back!" schrieb der 71-Jährige auf Twitter. Arnie postete aber nicht nur seinen populärsten Satz, sondern gewährte via Social Media auch einen ersten Blick auf seine Rolle in dem neuen Film: Auf einem Foto präsentierte sich der Kinoheld zwar etwas ergraut, jedoch lassen sein entschlossener Blick und die Schramme auf seiner Wange erahnen, dass man die Science-Fiction-Ikone keineswegs unterschätzen sollte. Aufmerksame Fans werden jedoch schnell feststellen: Die für den Terminator charakteristische Sonnenbrille fehlt auf dem Bild – ob er sie im Film trotzdem aufsetzen wird?

Darüber hinaus warb der siebenmalige Mr. Olympia nun auch auf der CinemaCon für den sechsten Streifen der Science-Fiction-Geschichte. Wie Deadline berichtet, verkündete Paramount-Chef Jim Gianopulos dort außerdem, dass die Handlung des Films nicht nach dem fünften Teil, sondern bereits an früherer Stelle stattfinde: "Die Geschichte geht weiter, wo Jim Cameron mit T2 aufhörte", so der griechisch-amerikanische Geschäftsmann. Die Werke drei bis fünf spielen somit offensichtlich keine Rolle für das Geschehen in "Terminator: Dark Fate"!

ActionPress Arnold Schwarzenegger in "Terminator 3"

Instagram / projoe2 Joseph Baena und Arnold Schwarzenegger im Fitnessstudio

ActionPress / United Archives GmbH Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone in "Escape Plan"

