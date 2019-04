Seine Familie schlägt zurück! Zehn Jahre nach Michael Jacksons (✝50) Tod feierte “Leaving Neverland” beim Sundance Film Festival im Januar Premiere. Darin wird der King of Pop von zwei Männern beschuldigt, sie als Kinder jahrelang auf der Neverland-Ranch sexuell missbraucht zu haben. Das will Michaels Familie allerdings nicht so stehen lassen. Sie stellt sich hinter ihr verstorbenes Familienmitglied und gab eine Gegendoku in Auftrag: “Neverland Firsthand: Investigating the Michael Jackson Documentary”.

Die 30-minütige Dokumentation soll angebliche Lügen der beiden Männer, Wade Robson (36) und James Safechuck, entlarven. Darin kommt unter anderem Michaels Nichte Brandi Jackson (37) zu Wort. Sie will sieben Jahre lang mit Wade zusammen gewesen sein und bezeichnet ihn als Opportunisten. “Er weiß, wie er sich in verschiedenen Situationen ins beste Licht rückt, um finanziell zu profitieren”, wirft sie dem heutigen Choreografen, der unter anderem mit Britney Spears (37) und *NSYNC zusammengearbeitet hat, laut People vor. Das will Wades Anwalt nicht gelten lassen. “Frau Jackson war nicht bei Wade und Michael Jackson, als es zum sexuellen Missbrauch kam. Daher hat sie nichts Relevantes zu diesem Thema zu sagen”, gibt er in einem Statement bekannt.

In der Doku kommt außerdem Michaels Toningenieur Brad Sundberg zu Wort, der regelmäßig auf der Neverland-Ranch war. “Nicht in einer Million Jahren habe ich in der Nähe von Michael Jackson ein Kind gesehen, das aussah, als wäre es verzweifelt, verletzt und misshandelt worden”, erinnert er sich, wie die amerikanische Zeitung berichtet.

Supplied by WENN.com Wade Robson in "Leaving Neverland"

Instagram / brandijackson82 Brandi Jackson, Michael Jacksons Nichte

Getty Images Michael Jackson, King of Pop

