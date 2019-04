Kommt bald schon das nächste Baby? Sophia Vegas (31) wurde Anfang Februar zum ersten Mal Mama. Dass Töchterchen Amanda Jaqueline ihr ganzer Stolz ist, zeigt sie derzeit gern auf ihren Social-Media-Kanälen: Immer wieder postet die Blondine süße Pics von ihrem kleinen Schatz. Der Kindersegen ist für Sophia allerdings keine Selbstverständlichkeit, denn wegen ihrer Endometriose sei es für sie eigentlich fast unmöglich, Kinder zu bekommen. Jetzt verrät Sophia, dass sie sich aber durchaus weiteren Nachwuchs vorstellen kann!

In ihrer Instagram-Story sagte die 31-Jährige nun: "Es ist ein wunderschönes Gefühl, Mutter zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass Baby Nummer zwei auch schon bald kommen könnte." Wenn es nach ihr ginge, müsse es auch nicht unbedingt bei zwei Babys bleiben. Sophia scheint in ihrer Rolle als Vollblut-Mama also so richtig aufzugehen! Der Reality-Star kann sich sogar einen ganzen Haufen Kinder vorstellen. "Ich verstehe jetzt Leute, die sagen, dass sie zwei, drei oder vier Kinder haben möchten", ergänzt sie.

Noch vor wenigen Wochen musste Sophia im Netz jedoch harte Kritik zum Thema Mutterrolle einstecken. Der Grund: Sie und ihr Partner Daniel Charlier sind ohne ihr Baby für ein paar Tage in den Urlaub gefahren. Wie wichtig der Ex von Bert Wollersheim (68) die Zweisamkeit mit ihrem Liebsten ist, erklärte sie direkt nach der Geburt ihrer Tochter.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas' Tochter Amanda Jaqueline

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas in Mexiko, März 2019

