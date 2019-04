Evelyn Burdecki (30) sorgt mal wieder für Diskussionen! Dass die Dschungelcamp-Siegerin von 2019 am laufenden Band Gesprächsstoff liefert, ist längst nichts Neues mehr. Bei ihrer Teilnahme bei Let's Dance könnte ihr ihre quirlige Art in den Augen einiger Zuschauer aber etwas zum Verhängnis werden. Während die 30-Jährige in der Kennenlern-Show glänzte, musste sie bereits eine Live-Show später harte Kritik von Llambi einstecken. Mittlerweile geht es für sie und Tanzpartner Evgeny Vinokurov Schritt für Schritt punktetechnisch rauf – aber was sagen die Fans?

Auf Twitter ließen sich Fernsehzuschauer über Evelyn und Evgenys dritten Paartanz, einen Contemporary, aus: Der eigentlich gefühlvolle Tanz konnte in den Augen der User nur am Anfang der Performance, aber leider nicht durchgehend emotional umgesetzt werden. "Der Contemporary zeigt‘s leider: Die Burdecki ist ein Kunstprodukt, nicht echt, nicht bei sich. Emotionen musste mit der Lupe suchen" und "Der arme Typ musste alles alleine als Ausdruck bringen", fand die Netzgemeinde.

Andere Verfolger der Sendung konnten dagegen nachvollziehen, dass die beiden ihren persönlichen Punkterekord knacken konnten: "Kannst mir sagen, was du willst, Evelyn hat sich deutlich verbessert", "Das war doch klasse vom Team Evev", bewunderten Burdecki-Fans den Ehrgeiz der TV-Beauty. 15 Punkte konnten Evelyn und Evgeny für ihre anstrengende Show-Einlage einheimsen.

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov bei ihrem Contemporary-Tanz

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki

