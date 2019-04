Für Evelyn Burdecki (30) ist diese Herausforderung kein Zuckerschlecken! Schon vor einigen Wochen ging das Ex-Bachelor-Babe im Dschungelcamp an seine körperlichen Grenzen und konnte das TV-Publikum für sich begeistern. Ähnlich soll es nun wohl auch bei Let's Dance laufen. In dem Tanzwettbewerb gibt die Blondine richtig Gas und nimmt dabei kleinere und größere Blessuren in Kauf: Voller Schmerzen kämpfte sie sich am Freitagabend durch ihre Performance.

Die 30-Jährige offenbarte im Gespräch mit Promiflash direkt nach der Show, wie ihr das harte Training zusetzt und wie sehr sie während ihres Contemporarys gelitten habe: "Es war sehr schmerzvoll. Ich habe überall blaue Flecken, Hämatome und ich habe den größten Muskelkater meines Lebens. So etwas hatte ich noch nie in meinem Leben." Profitänzer Evgeny Vinokurov lobte seinen Schützling: "Ich bin sehr zufrieden mit der Performance von Evelyn. Also, ich fand sie sehr, sehr gut." Anschließend haderte er mit der Jury-Bewertung.

Die Juroren hatten zwar die Fortschritte der amtierenden Dschungelkönigin anerkannt, vermissten jedoch die Konstanz in ihrer Leistung. "Es war hinten raus zu durchgelaufen – das Innige hat gefehlt. Der Anfang war stark, das Ende war stark, dazwischen war zu viel Leerlauf!", kritisierte Joachim Llambi (54). Dennoch ergatterte Evelyn 15 Punkte, was eine Steigerung von zwei Punkten bedeutete.

