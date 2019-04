Wie steht es um Costa Cordalis' Gesundheit? Vor wenigen Wochen schockte der Sänger seine Fans: Er musste wegen eines Schwächeanfalls in eine Klinik eingeliefert werden. Ende März gab es dann vorerst Entwarnung und Costa wurde entlassen. Doch ein gemeinsames Foto, das sein Sohn Lucas Cordalis (51) auf Social Media postete, beschwichtigte die Supporter dennoch nicht unbedingt: Sie fanden, dass der "Anita"-Interpret noch immer nicht richtig fit aussähe. Jetzt könnte dieser Eindruck bestätigt werden: Angeblich soll Costa einen Rückfall erlitten haben!

Der Gesundheitszustand des 74-Jährigen soll sich wieder deutlich verschlechtert haben, verriet nun ein Insider aus Familienkreisen gegenüber RTL.de. Immerhin: Costa befinde sich aktuell nicht im Krankenhaus. Stattdessen würde er in den heimischen vier Wänden von der Verwandtschaft gepflegt werden. Offiziell bestätigt wurde diese Meldung bisher allerdings noch nicht.

Erst kürzlich offenbarte Daniela Katzenberger (32), die Schwiegertochter des Musikers, in einem Interview, dass es nach dem ersten Vorfall gar nicht gut um Costa (74) stand: "Es war keine leichte Zeit. In solchen Momenten merkt man, was wirklich zählt und wie wichtig die Familie ist." Sollten sich die Gerüchte tatsächlich bewahrheiten, kann Costa vermutlich nun erneut auf die volle Family-Unterstützung bauen.

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und sein Vater Costa, 2019

Getty Images Costa Cordalis 2007 in Berlin

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

