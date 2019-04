Sie will mal wieder einen ordentlichen Kater haben! Im vergangenen Oktober ist Kate Hudsons (39) größter Traum in Erfüllung gegangen: Sie ist zum dritten Mal Mutter geworden. Die kleine Rani Rose ist der ganze Stolz der Schauspielerin und ihres Freundes Danny Fujikawa (32). Dennoch wünscht sich die Vollblutmama zu ihrem 40. Geburtstag offenbar keinen ruhigen Abend mit ihrer Familie. Kate will eine ausgelassene Feier, auf der eine Sache nicht fehlen darf: Martinis.

Am 19. April feiert die Hollywoodschönheit ihren 40. Ehrentag und plauderte im Good Morning America-Interview aus, was auf ihrer Wunschliste steht: “An diesem Punkt möchte ich einfach allen sagen: ‘Hey, ich werde eine Party geben’ – und dann tauchen alle auf.” Dabei soll offenbar jede Menge Alkohol fließen: “Ich persönlich habe das Gefühl, dass ich, da ich ein Baby habe, einen richtig guten Kater verdient habe. Ich war so gut, ich war so beschäftigt. Ich habe wie verrückt gestillt und will nur ein paar Martinis”, offenbarte Kate.

Doch trotz des Babystresses genießt die Mama von zwei Jungs und einer Tochter jede Sekunde mit ihren Kindern. “Die Jungs mit ihr zu sehen. Ich fühle mich jeden Tag, als könnte ich in Tränen ausbrechen”, schwärmte die Blondine. So wie es jetzt ist, sei es perfekt. “Obwohl es chaotisch ist, ist die Energie ruhig und liebevoll und friedlich und ich bin einfach an einem großartigen Ort”, freute sich Kate.

Instagram / katehudson Rani Rose Hudson Fujikawa, Tochter von Kate Hudson

Getty Images Danny Fujikawa und Kate Hudson im Februar 2019 in Beverly Hills

Instagram / katehudson Kate Hudson mit Töchterchen Rani Rose im Dezember 2018

