Sie sind Kult: Björn Ulvaeus, Benny Andersson (72), Anni-Frid Lyngstad und Agnetha Fältskog – kurz ABBA. Irgendwann hat wohl jeder einmal zu "Dancing Queen" abgetanzt. Nach der Trennung im Jahre 1982 hofften Fans vergebens auf eine Reunion der Band – bis zur Mega-Ankündigung im vergangenen Jahr: Es soll bald neue geben. Erst warteten die Fans vergebens, jetzt hat ein Band-Mitglied verraten: Sie kommen im Herbst!

Im September oder Oktober soll endlich der erste von zwei neuen Liedern zu hören sein, wie das dänische Blatt Ekstra Bladet schreibt. "I Still Have Faith In You" – so der Titel des mit Spannung erwarteten Stückes. Eigentlich war die Veröffentlichung bereits für Ende 2018 geplant, doch laut Gitarrist Björn Ulvaeus kam es zu ungeplanten Verzögerungen wegen der sogenannten "ABBAtare". Die technische Umsetzung der Personen-Hologramme, mit denen die Band erneut auf Tour gehen will, gestaltet sich wohl schwieriger als gedacht. "Wir arbeiten immer noch an den ABBA-Avataren, die digitale Kopien von uns sind. Es ist sehr seltsam, aber auch sehr lustig", erklärt Björn.

Ganz sicher sei aber auch der neue Termin noch nicht: "Ich verspreche nichts, aber ich hoffe." Zumindest steht auch der zweite Songtitel fest: "Don't Shut Me Down". Dürfen Fans etwa auf ein Album hoffen? "Es werden zwei Songs herausgebracht. Kein Album", so Band-Sprecherin Görel Hansers deutliche Antwort auf die Frage der Daily Mail.

Getty Images Ex-ABBA-Gitarrist Björn Ulvaeus im Januar 2016

Getty Images Die "ABBAtare" im schwedischen ABBA-Museum in Stockholm

Getty Images ABBA bei ihrer finalen Tour im Jahr 1979

