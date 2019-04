Schlagabtausch zwischen Salvatores Freundin Christina und der Verführerin Giulie! Zwar befinden sich die Temptation Island-Girls in unterschiedlichen Villen, doch das hindert sie offenbar nicht daran, gegen die jeweils andere zu wettern. Giulie lästerte im Promiflash-Interview über Christina, weil diese die Single-Lady Anastasiya (30) beleidigt und sie dabei eindeutig zu hart angegangen habe. Die Vorwürfe will Christina aber nicht auf sich sitzen lassen: Sie findet klare Worte in Bezug auf Giulies Meinungsäußerung.

Christina wirft der Verführerin vor, sich mit ihren Lästereien in den Mittelpunkt drängen zu wollen. "Giulie soll einfach auf ihren eigenen Popo achten und über keinen anderen sprechen", äußert sich die Verkäuferin gegenüber Promiflash. Sie solle "einfach die Fresse halten auf gut Deutsch", findet sie. Zumal Christina auch nicht das einzige Opfer des Klatschmauls sei. "Sie hat sogar den Salvatore angegriffen in den Interviews, sie greift jeden an."

Auch Tabea und Vasi hat Giulie laut Salvatores Freundin verbal attackiert. Die Jura-Studentin packte im Promiflash-Interview Details über das frisch verliebte Pärchen aus der gemeinsamen Villa-Zeit aus: "Es kann gut sein, dass die sich da gegenseitig irgendwie beglückt haben", plauderte die 21-Jährige aus dem Nähkästchen.

Instagram / christinadimitriou_official "Temptation Island"-Christina

Instagram / itsgiulie "Temptation Island"-Giulie Santana

RTL Vasfije Muharem und Tabea Thomas, "Temptation Island"-Kandidatinnen

