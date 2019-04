Dass Gwyneth Paltrow (46) in ihrer Mutter-Rolle voll und ganz aufgeht, ist kein Geheimnis! Die Schauspielerin verbringt so viel Zeit wie möglich mit ihren beiden Kids Apple (14) und Moses (13). Ob beim Ski-Urlaub oder am Strand in Kalifornien – das Dreiergespann wirkt unzertrennlich. Der Jüngste im Bunde feierte nun Geburtstag und wurde 13. Seine stolze Mama teilte einen süßen Schnappschuss samt Glückwünschen – ob der Teenager sich wohl gefreut hat?

Auf Instagram beglückwünschte Gwyneth ihren Sohn, indem sie ein Bild von Moses beim Snowboarden postete. Im Sonnenschein zeigt der Teen, was er am schneebedeckten Hang so drauf hat. In der Bildunterschrift fand die Buchautorin rührende Worte für ihren Sohnemann: "Alles Gute mein Moses! Ich kann gar nicht glauben, dass du jetzt dreizehn Jahre alt bist. Ich bin so stolz auf dich und auf den Mann, der du jetzt schon bist. Du stiehlst mir jeden Tag mein Herz."

Gwyneths Fans erfreuen sich an dem liebenswerten Geburtstags-Beitrag. Schon nach wenigen Stunden haben bereits über 53.000 Fans auf den Like-Button gedrückt. Papa Chris Martin (42) gratulierte Moses wohl auf traditionelle Art, denn auf Instagram sucht man ein Profil des Coldplay-Sängers bislang vergeblich.

Instagram / gwynethpaltrow Moses Bruce Anthony Martin beim Snowboarden

Anzeige

Getty Images Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow im Dezember 2018

Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Apple Blythe Alison Martin, Gwyneth Paltrow und Moses Bruce Anthony Martin im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de