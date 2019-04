Sie sind ja so verliebt! In Hailey (22) hat Justin Bieber (25) seine Muse gefunden. Die beiden Turteltauben gaben sich Ende vergangenen Jahres das Jawort. Seitdem zeigen sie sich der Öffentlichkeit nicht nur als verliebtes Ehepaar, die beiden meistern auch gemeinsam alle harten Zeiten in ihrem Leben – besonders während der Musiker gerade mit seiner Depression zu kämpfen hat, steht ihm seine Liebste bei. Seiner Hailey hat der Kanadier jetzt auch ein besonders rührendes Liebes-Gedicht gewidmet!

Auf Instagram postet der "Baby"-Interpret die liebevolle Hommage an das Model. Neben ein Bild seiner schönen Frau vor dem Eiffelturm in Paris schreibt er dieses rührenden Zeilen: "Meine Liebe zu dir wächst jeden Tag mehr und mehr, der Klang der Grillen ist eine wahre Meditation. Ich denke an dich, Gottes größte Schöpfung. Während ich in diesen glückseligen Zustand falle, denke ich darüber nach, dass du mein wahrer Seelenverwandter bist." Justin bedankt sich lyrisch zudem bei seiner Herzdame dafür, dass sie stets zu ihm stehe, seine Emotionen und seinen Geist im Gleichgewicht halte und ihm jeden Tag Kraft und Freude schenke.

Wie ein Insider vor Wochen People offenbart hat, findet Justin besonders an der Seite der Blondine seine innere Mitte: "Einer der wichtigsten Gründe, warum sie wieder zusammengekommen sind, ist vor allem, weil Hailey eine sehr stabile Persönlichkeit ist, ohne komplizierte Probleme."

Instagram / kahleabaldwin Hailey Baldwin und Justin Bieber, November 2018

Courtesy of Levi's 501/MEGA Hailey Bieber, Model

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber

